محافظ ديالى يروي تفاصيل حادثة العظيم ويؤكد نجاة جندي واحد

2022/01/21 | 16:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالىروى محافظ ديالى مثنى التميمي، اليوم الجمعة، تفاصيل حادثة العظيم، فيما اكد نجاة جندي واحد.وقال التميمي في بيان تلقته (بغداد اليوم): "الحاقا بالموقف الامني بالساعه0300 من يوم 2022/1/21 قامت عناصر داعش الارهابي في محافظة ديالى - قضاء الخالص - ناحية العظيم - منطقة الطالعه بالهجوم على (مقر السرية الاولى - الفوج الاول - لواء الثاني -فق1) جيش عراقي حيث قامت عناصر داعش الارهابي بقتل الجندي باب دخول السرية وبعدها قامت المجموعة الارهابية بدخول الى مقر السرية الاولى وقامت بقتل جميع الجنود أثناء نومهم مما ادى الحادث الى أستشهاد عدد (11) جندي من بينهم ضابط برتبة (ملازم) وهم كل من : استشهاد الملازم( ضرغام لؤي محمد تومان ) وايضا استشهاد (10) جنود وهم كل من (1) ن.ض رزاق وهيب محمد جاسم الخزرجي (2) ر.ع مرتضى عباس حسن مهدي الزام (3) الجندي احمد شامي عطية محمد الفهداوي (4) الجندي حيدر جصان طلك مطر الصكر (5) الجندي رائد خميس غضبان كثير (6) الجندي عبد الله داود سلمان جوير الحواسي (7) الجندي حيدر علي نوري محسن الكطان (8) الجندي سالم كاظم مهاوي لفتة الحسيني (9) الجندي سلام كاظم فالح سريح الطريقاوي (10) الجندي محمد علي مختار سليمان خوش خابر".واضاف: "تم اخلاء جثث الشهداء الى مقر الفوج اعلاه (0) اتخذت الاجراءات القانونية من قبل مركز شرطة العظيم من الاحداثي :MC5071386114 .وتبين ان التعرض على مقر السرية اعلاه من ثلاثة محاور بواسطة الاسلحة الخفيفة والمتوسطة واسلحة القنص وبعدها لاذت عناصر داعش الارهابي بالفرار الى حاوي العظيم من جهة محافظة صلاح الدين".ولفت: "ان جندياً واحداً فقط من السرية اعلاه ناجي من الهجوم حيث كان في فترة الهجوم في الصحيات".

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