2022/01/21 | 16:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يوجه بإجراء تحقيق بحادث العظيم ويصدر توجيهات عدة للقوات المسلحة

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