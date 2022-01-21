شهادة تفقد حياة للمشروع الوطني الفلسطيني - عدنان الصباح

2022/01/21 | 16:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عدنان_الصباح المشروع الوطني الفلسطيني الذي بدأ كحالة دفاع عن الوطن بعد الحرب الاستعمارية الأولى رافضين من اجله كل المشاريع والمحاولات للانتقاص منه واخرها المشروع الدولي المسمى قرار التقسيم والصادر رسميا عن الامم المتحدة والذي كان ينص على قيام دولتين بكيان اقتصادي واحد وقد رفضناه لأنه يتنقص من حقنا المطلق في كل بلادنا فلسطيني وبعد قيام دولة الاحتلال ظل مشروعنا الوطني قائما ليتحول الى مشروع استعادة كل الارض المح ......





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