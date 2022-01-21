الاتصالات تعلن صيانة وإصلاح كابل ضوئي مسار نينوى _ كركوك

2022/01/21 | 16:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية، اليوم الجمعة، صيانة وإصلاح كابل ضوئي مسار نينوى _ كركوك.وذكر اعلام الشركة في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “تنفيذا لتوجيهات، مدير عام الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية المهندس اسامة جهاد الهماشي بضرورة صيانة واصلاح كافة المسارات لاجل ديمومة الخدمة المقدمة للمواطنين تمكنت هيأة صيانة الكابل الضوئي التابعة […]

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