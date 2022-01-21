طائرة متجهة إلى لندن عادت أدراجها في منتصف الرحلة .. لماذا؟

2022/01/21 | 16:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عادت طائرة ركاب تابعة لشركة الخطوط الجوية الأمريكية متجهة إلى لندن إلى مطار ميامي الدولي في منتصف الرحلةـ بسبب راكبة رفضت ارتداء الكمامة.

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