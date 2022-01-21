"إذا" انكفأ الحريري عن خوض الانتخابات النيابية في لبنان! 

2022/01/21 | 16:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إذا سار زعيم "تيار المستقبل" ورئيس كتلته النيابية سعد الحريري، قدماً، بما كان يُسرّه إلى المقربين منه، منذ أشهر، عن توجّه "جدّي جداً" لديه بعدم المشاركة، إفرادياً وحزبياً، في الانتخابات النيابية المقبلة، فإنّ ذلك سوف يُحدث، تداعيات عميقة، في موازين القوى في لبنان.

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