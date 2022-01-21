2022/01/21 | 16:37 - المصدر: وكالة المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ ديالى ..
اتهم القيادي في الاطار التنسيقي جبار المعموري، الجمعة، مخابرات دولية بالوقوف وراء التخطيط لمجزرة العظيم شمال ديالى.
وقال المعموري في حديث لـ/ المعلومة/،ان” مجزرة مقر السرية في الفرقة الاولى للجيش العراقي في منطقة الاكليعة قرب حاوي العظيم اقصى شمال ديالى ليست مجرد هجوم مباغت بل تخطيط مخابراتي دولي قدم معلومات مهمة لخلايا […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاطار التنسيقي: مجزرة العظيم حملت تخطيط مخابرات دولية.. 3 اهداف من نزيف الدم) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اتهم القيادي في الاطار التنسيقي جبار المعموري، الجمعة، مخابرات دولية بالوقوف وراء التخطيط لمجزرة العظيم شمال ديالى.
وقال المعموري في حديث لـ/ المعلومة/،ان” مجزرة مقر السرية في الفرقة الاولى للجيش العراقي في منطقة الاكليعة قرب حاوي العظيم اقصى شمال ديالى ليست مجرد هجوم مباغت بل تخطيط مخابراتي دولي قدم معلومات مهمة لخلايا […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاطار التنسيقي: مجزرة العظيم حملت تخطيط مخابرات دولية.. 3 اهداف من نزيف الدم) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاطار التنسيقي: مجزرة العظيم حملت تخطيط مخابرات دولية.. 3 اهداف من نزيف الدم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).