الاطار التنسيقي: مجزرة العظيم حملت تخطيط مخابرات دولية.. 3 اهداف من نزيف الدم

2022/01/21 | 16:37 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى ..اتهم القيادي في الاطار التنسيقي جبار المعموري، الجمعة، مخابرات دولية بالوقوف وراء التخطيط لمجزرة العظيم شمال ديالى.وقال المعموري في حديث لـ/ المعلومة/،ان” مجزرة مقر السرية في الفرقة الاولى للجيش العراقي في منطقة الاكليعة قرب حاوي العظيم اقصى شمال ديالى ليست مجرد هجوم مباغت بل تخطيط مخابراتي دولي قدم معلومات مهمة لخلايا […]

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