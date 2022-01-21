2022/01/21 | 16:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت شرطة دبي إلقاء على قبض على شخص يحمل جنسية إحدى الدول العربية وقام بفعل فاضح في الطريق العام مشيرة إلى أنه مريض نفسي، وذلك بعد تداول مقطعي فيديو لرجل عار بينما يقوم بالاعتداء على أحد موظفي توصيل الطلبات ورجل الأمن في إحدى مباني منطقة "م

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دبي.. القبض على "مريض نفسي" ارتكب فعلا فاضحا في الطريق العام واعتدى على شخصين) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دبي.. القبض على "مريض نفسي" ارتكب فعلا فاضحا في الطريق العام واعتدى على شخصين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).