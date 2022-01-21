2022/01/21 | 16:45 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: FrcqkUwyojY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أوكرانيا قنبلة موقوتة | عنوان في الأحداث) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أوكرانيا قنبلة موقوتة | عنوان في الأحداث) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).