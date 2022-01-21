تفاصيل مجزرة العظيم.. عناصر داعش هاجموا مقر السرية من 3 محاور

2022/01/21 | 16:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قتل 11 جنديًا عراقيا بينهم ضابط برتبة ملازم في هجوم نفذه أفراد تنظيم داعش الإرهابي، فجر اليوم الجمعة، شمالي محافظة ديالي في منطقة حاوي العظيم.

وحول تفاصيل العملية الأمنية..



حيث تألفت خلية داعش من 9 مسلحين وانتقلت من اطراف حوض الحويجة والرياض في كركوك الى صلاح الدين عبر مرتفعات حمرين بمركبات ودراجات نارية.

وبحسب معلومات امنية فان الخلية الارهابية وصلت الى اطراف نهر العظيم وتسللت الى مقر السرية من 3 محاور لتقوم بقتل حراس باب النظام بالأسلحة الكاتمة ،وتشير المعلومات أيضا الى ان الخلية هاجمت غرف الجنود بشكل مباشر وتم قتلهم والاستيلاء على بنادقهم والاعتدة وقطع الاتصال مع وحدتهم .



وان النقطة كان يحاصرها الضباب من كل الجهات، حيث انسحبت الخلية الارهابية بعد تنفيذ عمليتها .

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