2022/01/21 | 16:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلاق صافرات الأنذار التجريبي في مركز الدعم الدبلوماسي للسفارة الأميركية بمطار بغداد

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