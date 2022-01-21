2022/01/21 | 16:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت قيادة عمليات الحشد الشعبي في ديالى، عن وجود أكثر من 70 كم من المناطق المشتركة مع صلاح الدين خالية من التواجد الأمني.

وقال الناطق الرسمي صادق الحسيني ان ديالى تتحمل أعباء فراغات الموت الواقعة ضمن مسؤوليات عمليات سامراء وقسما آخر ضمن مسؤوليات عمليات صلاح الدين، مبينا انها، خالية من القطعات العسكرية بسبب التضاريس الوعرة وضعف الموارد البشرية.



وعزا الحسيني تكثيف الهجمات الإرهابية على حدود ديالى الى قربها من بغداد وايران وقال ان الهجمات تدار بدعم داخلي وخارجي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قيادي حشدي يكشف عن فراغات الموت بين ديالى وصلاح الدين) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قيادي حشدي يكشف عن فراغات الموت بين ديالى وصلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).