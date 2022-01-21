عوائل شهداء 'هجوم العظيم' يستقبلون جثامين ابنائهم (فيديو)

2022/01/21 | 16:51 - المصدر: السومرية نيوز

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أستقبلت عوائل شهداء الهجوم الارهابي الذي تعرض له موقع السرية الأولى – الفوج الأول في الجيش العراقي، ضمن ناحية العظيم، اليوم الجمعة، جثامين ابنائهم.

وأظهر مقطع مصور حصلت عليه السومرية نيوز، استقبال العوائل بقلوب مفجوعة لجثامين ابنائهم.

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