كورونا يستهدف سادس وزير إسرائيلي خلال 10 ايام

2022/01/21 | 16:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أُعلن الجمعة، رسميا، تشخيص إصابة وزير

الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، بفيروس

كورونا.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، بينها

صحيفة "معاريف"، عن مكتب غانتس تشخيص

إصابته بالفيروس.

وغانتس، هو سادس وزير إسرائ

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