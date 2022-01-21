8 آلاف محكوم بالإعدام في سجن عراقي تكلفة الفرد منهم 10 دولارات يومياً

2022/01/21 | 16:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مسؤول حكومي، اليوم الجمعة، عن عدد

المحكومين بالإعدام من عناصر وقيادات

تنظيم القاعدة وداعش في سجن الحوت جنوبي

العراق، وذلك في أعقاب هجوم دامٍ نفذه

عناصر من تنظيم داعش على مقر للجيش

العراقي في ديالى

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