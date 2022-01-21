الكاظمي عن جريمة العظيم: لن تمر من دون عقاب حاسم

2022/01/21 | 17:00 - المصدر: وكالة ناس

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الجريمة الإرهابية التي ارتكبت بحق أبنائنا من الجيش في محافظة ديالى، لن تمر من دون عقاب حاسم، سوف يكون لقواتنا رد مدوٍ بحق الإرهابيين القتلة.



قواتنا المسلحة البطلة عليها واجب منع تكرار هذه الخروقات وملاحقة الإرهابيين في كل مكان، من أجل العراق والعراقين.‏الرحمة لشهدائنا الأبرار.

مصطفى الكاظمي

رئيس مجلس الوزراء

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