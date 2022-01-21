الحشد الشعبي يعلن ارسال تعزيزات قتالية الى اطراف ناحية العظيم

2022/01/21 | 17:02 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى ..اعلن الحشد الشعبي، الجمعة، عن ارسال تعزيزات قتالية الى اطراف ناحية العظيم شمال ديالى.وقال الناطق باسم محور ديالى صادق الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/،ان” الحشد الشعبي اعلن حالة الاستنفار القصوى وارسال تعزيزات قتالية الى محيط ناحية العظيم(60كم شمال بعقوبة) لدعم قوات الجيش بعد تعرض سرية لهجوم ارهابي ادى الى استشهاد 11 […]

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