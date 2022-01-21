الوقف الشيعي يصدر بياناً حول مجزرة ديالى

2022/01/21 | 17:03 - المصدر: بغداد اليوم

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بسم الله الرحمن الرحيم(وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ)صدق الله العلي العظيممرة اخرى تقدم عصابات الظلام والكفر على جريمة نكراء يندى لها جبين الانسانية بحق قواتنا الامنية من خلال عملية ار...



هار...بية جبانة راح ضحيتها ثلة من مقاتلينا الابطال في ناحية العظيم بمحافظة ديالى فأنا لله وأنا اليه راجعون، وفي الوقت الذي نستنكر ذلك فإننا ندعوا إخوتنا وابنائنا في مختلف صنوف القوات الأمنية الى تكثيف الجهد الامني والاستخباري كما نطالب بالقصاص العادل من المجرمين، وندعوا الله عز وجل أن يتغمد الشهداء برحمته ويرزق ذويهم الصبر والسلوان.

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