القبض على 7 متهمين بقضايا مختلفة وضبط اسلحة واعتدة ومواد مخدرة في بغداد

2022/01/21 | 17:05 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ ألقت قيادة عمليات بغداد، اليوم الجمعة، على 7 متهمين وفق مواد قانونية مختلفة وضبطت اسلحة واعتدة ومواد مخدرة.وذكر اعلام القيادة في بيان انه “لتعزيز الامن والاستقرار في عموم مناطق العاصمة بغداد وتكثيف عمليات البحث والتفتيش ومتابعة تحركات العناصر الارهابية وعصابات الجريمة المنظمة (الجنائية) ، شرعت قوة من لواء مغاوير قيادة عمليات بغداد وبتوجيه […]

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