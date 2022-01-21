مقتل قيادي وعناصر من “العمال الكردستاني” بقصف تركي في سنجار

2022/01/21 | 17:06 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن جهاز مكافحة الارهاب في اقليم كردستان، اليوم الجمعة، عن مقتل قيادي وعناصر من حزب العمال الكردستاني بقصف تركي في سنجار.وقال الجهاز في خبر على صفحته بالفيسبوك وتابعته ايرث نيوز إن “طائرات الجيش التركي، استهدفت سيارتين لحزب العمال الكردستاني وثلاث مقار وقاعدة للقوات المسلحة في جبل سنجار الغربي”.واضاف أن “القصف تسبب […]

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