إيرباص تلغي عقدا مع قطر لشراء 50 طائرة

2022/01/21 | 17:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت شركة إيرباص، الخميس، إنها ألغت عقدًا مع الخطوط الجوية القطرية لشراء 50 طائرة من طراز "إيه 321 نيو"، ما قد يرهن نجاح صفقة أخرى بينهما لشراء طائرة إيه 350 الأكبر بقيمته 600 مليون دولار.

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