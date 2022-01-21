2022/01/21 | 17:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصدر: القصف التركي في سنجار استهدف قيادي في الفوج 80 بالحشد

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