2022/01/21 | 17:17 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتبع…

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفياض يعزي بجريمة العظيم: نضع كامل إمكاناتنا في الحشد لملاحقة الإرهابيين) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفياض يعزي بجريمة العظيم: نضع كامل إمكاناتنا في الحشد لملاحقة الإرهابيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).