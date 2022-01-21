2022/01/21 | 17:24 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ رأى النائب السابق محمد اللكاش، اليوم الجمعة، ان سبب مجزرة هجوم ديالى هو وجود حواضن الدواعش في هذه المناطق، محذرا من اعادة سيناريو سجن الحسكة بسوريا، فيما طالب بتنفيذ احكام الإعدام بحق الذين اكتسبت أحكامهم الدرجة القطعية.وقال اللكاش في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “شيء حسن ان نسمع بيانات الاستنكار والشجب […]

ظهرت المقالة بعد هجوم ديالى..



نائب سابق يحذر من اعادة سيناريو سجن الحسكة ويطالب بتنفيذ حكم الاعدام بحق المجرمين أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد هجوم ديالى.. نائب سابق يحذر من اعادة سيناريو سجن الحسكة ويطالب بتنفيذ حكم الاعدام بحق المجرمين) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد هجوم ديالى.. نائب سابق يحذر من اعادة سيناريو سجن الحسكة ويطالب بتنفيذ حكم الاعدام بحق المجرمين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).