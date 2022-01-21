الفياض: نضع كامل إمكاناتنا بالحشد الشعبي لملاحقة بقايا الإرهابيين

2022/01/21 | 17:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم الجمعة، وضع كامل الإمكانيات لملاحقة بقايا الإرهابيين.وقال الفياض في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "صحا العراقيون فجر يوم الجمعة على فاجعة وخبر يؤلمان كل إنسان، ويهزان ضمير كل من له انتماء للوطن، باستشهاد 11 كوكباً من أبناء قواتنا المسلحة، وارتقائهم في سماء الخلود، بعد الهجوم الغادر والآثم الذي تعرضت له مواقعهم في ناحية العظيم بمحافظة ديالى". وأضاف، أنه "بهذه الجريمة والفاجعة تتقدم هيئة الحشد الشعبي بالعزاء والتضامن لذوي الشهداء ومحبيهم أولاً، وللوطن وأبنائه ثانياً، كما نهيب بأخوتنا في القوات المسلحة ونشد على أيديهم لتكثيف الجهود من أجل ملاحقة بقايا الإرهابيين، ومن تسول لهم أنفسهم المساس بالأمن ودماء العراقيين، ونضع كامل إمكاناتنا في الحشد الشعبي لخدمة هذا الهدف المشترك، مثلما كانت معركتنا واحدة من قبل واستطعنا هزيمة الارهاب عسكريا فإننا قادرون باذن الله على محو من تبقى منهم وتخليص العراق نهائيا من هذه الشرذمة المجرمة".

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