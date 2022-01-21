معلومات جديدة عن مجزرة ديالى.. لم ينجُ سوى جندي

2022/01/21 | 17:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصلت وكالة نون الخبرية، على معلومات

أمنية جديدة بشأن المجزرة التي ارتكبها

تنظيم داعش الارهابي فجر اليوم الجمعة،

في محافظة ديالى.

ووفقاً للمعلومات، فقد هاجم التنظيم

الارهابي سرية الجيش العراقي في ناحي

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