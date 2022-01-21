الحلبوسي: تصاعد العمليات الإرهابية يتطلب ردا قويا وعملا استخباريا مبادرا

2022/01/21 | 17:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ،اليوم الجمعة، أن تصاعد العمليات الإرهابية التي تستهدف القوات الأمنية يتطلب رداً قوياً وعملاً استخبارياً مبادراً واستباقياً بمستوى الخطر الذي يهدد أمن الوطن والمواطن.

وقال الحلبوسي في تغريدة تويتر إن ملاحقة فلول داعش ودك أوكارهم وتسليح أبناء المناطق وتدريبهم سيكون كفيلاً بعدم تكرار هذه الحوادث الإجرامية.

إن تصاعد العمليات الإرهابية التي تستهدف قواتنا العسكرية والأمنية، يتطلب رداً قوياً وعملاً استخبارياً مبادراً واستباقياً بمستوى الخطر الذي يهدد أمن الوطن والمواطن.



وإن ملاحقة فلول داعش ودك أوكارهم وتسليح أبناء المناطق وتدريبهم سيكون كفيلاً بعدم تكرار هذه الحوادث الإجرامية.

— محمد الحلبوسي (@AlHaLboosii) January 21, 2022

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