الفارس يطالب بمراجعة شاملة للخطط الأمنية بعد خرق العظيم

2022/01/21 | 17:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دان النائب عن تيار الحكمة الوطني، علي الفارس، الهجوم الجبان لفلول داعش الارهابي على مقر سرية للجيش في ناحية العظيم في محافظة ديالى واستشهاد كوكبة من أبطال القوات الأمنية.

وطالب الفارس في بيان القائد العام للقوات المسلحة والقيادات العسكرية بضرورة المراجعة الشاملة والسريعة للخطط الأمنية وشن عمليات استباقية ضد أوكار الارهابيين لمنع تكرار مثل هكذا حوادث مفجعة ومؤسفة يذهب ضحيتها دماء غالية من أفراد القوات المسلحة.

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