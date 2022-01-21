علاوي: حذرنا من عودة الجيل الثالث للإرهاب وداعش في نشاطاته الإجرامية

2022/01/21 | 17:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قال زعيم “ائتلاف الوطنية”، اياد علاوي، اليوم الجمعة، حذرنا من عودة الجيل الثالث للإرهاب وداعش في نشاطاته الإجرامي.وذكر علاوي في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “فُجعنا اليوم باستشهاد ثلة من ابطال الجيش العراقي في ناحية العظيم شمال ديالى، نكبةٌ جديدة وألمٌ يتجدد”.واضاف “لطالما حذرنا من عودة الجيل الثالث للإرهاب وداعش […]

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