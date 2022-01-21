2022/01/21 | 17:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

كشف مصدر أمني، اليوم الجمعة، أن وفد القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي الذي خرج للتحقيق في مجزرة حاوي العظيم شمال ديالى عاد الى بغداد بعد 6 ساعات.

‏وقال المصدر في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "الوفد الامني الرفيع القادم من بغداد بأمر مباشر من الكاظمي واغلبه من ضباط وزارة الدفاع برتب عالية بينهم رئيس اركان الجيش عاد الى العاصمة بغداد".

‏وبين أنه "عاد للعاصمة بعد جولات ميدانية استمرت 6 ساعات متواصلة للتحقيق في ملابسات مجزرة العظيم التي وصل اليها الوفد واستطلع ملابسات وحيثيات ماحصل وعقد سلسلة لقاءات واجتماعات امنية واسعة ضمن قاطع العظيم".

‏وأضاف أن "تقريرا اوليا عن طبيعة تداعيات المجزرة موجود على مكتب الكاظمي وهو يتضمن نقاط متعددة سينتج عنها 3 قرارات هامة على الصعيد الامني حول ماحصل في حاوي العظيم وآليات التعامل مع الخرق الخطير".

‏وأشار إلى أن "القيادات الامنية العليا في بغداد غاضبة جدا مما حصل باعتباره خرق ومجزرة دامية اثارت الانتباه لمواضيع مهمة وحساسة في المنظومة الامنية من ناحية التحصين والاجراءات الامنية الاخرى".

ولفت الى أن "بعض القيادات الامنية المهمة لاتزال تواصل جولاتها في ديالى حتى اللحظة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تداعيات مجزرة ديالى.. مغادرة وفد الكاظمي بعد 6 ساعات ومصدر يكشف عن 3 قرارات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تداعيات مجزرة ديالى.. مغادرة وفد الكاظمي بعد 6 ساعات ومصدر يكشف عن 3 قرارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).