الشيخ حمودي يدين جرائم العدوان على اليمن والصمت الدولي ويدعو العالم لنصرة شعبها

2022/01/21 | 17:35 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ ادان رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي، همام حمودي، اليوم الجمعة، جرائم العدوان على اليمن والصمت الدولي ويدعو العالم لنصرة شعبها وذكر الشيخ حمودي في بيام “يؤسفنا جدا ما يتعرض له الشعب اليمني من عدوان، وجرائم حرب، وحصار، واستهداف مباشر للمدنيين، وما أسفر عنه كل ذلك من مقتل عشرات آلاف المواطنين، ودمار للبنى التحتية، ومجاعة […]

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