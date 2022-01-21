البصرة تحضر كرة الشرطة للمرحلة الثانية من دوري الكرة

2022/01/21 | 17:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد دخلَ فريقُ الشرطة بكرةِ القدم، اليوم الجمعة، معسكراً داخلياً في محافظةِ البصرة تحضيراً للمرحلةِ الثانية من الدوري الممتاز.وقال المنسق الاعلامي لنادي الشرطة حسين الخرساني في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “فريق الشرطة دخل معسكراً داخلياً في محافظةِ البصرة تحضيراً للمرحلةِ الثانية من الدوري الممتاز”.واوضح ان “المعسكر، الذي يستمر لمدةِ عشرة أيامٍ، سيتخلله […]

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