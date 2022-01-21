ستراي كيدز بين دبي والرياض وعودة مرتقبة لدريد لحام وأسامة الروماني.. إليكم الأبرز في أسبوع

2022/01/21 | 17:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ستراي كيدز، "ليلة المعازيم" وعودة مرتقبة للفنانين السوريين القديرين دريد لحام وأسامة الروماني إلى الشاشة الصغيرة، وفاة الممثل الفرنسي الشاب غاسبار أولييل في حادث تزلج، سيلين ديون تعتذر، وكايلي جينر تتصدر قائمة المشاهير بين النساء على إنستغرام...

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