خبير أمني: هروب سجناء الحسكة يذكر  بـ”سقوط الموصل”

2022/01/21 | 18:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد خبير أمني، اليوم الجمعة، أن هروب السجناء من سجن الحسكة، يذكر بما حدث قبل احتلال الموصل عام 2014، فيما بين أن تزامن هذا الحدث مع الهجوم في ديالى، يؤكد أن الأمر مدبر وبمساعدة “خارجية”.وقال الخبير الامني عقيل الطائي في حديث لوكالة ايرث نيوز إن “هروب السجناء الارهابيين ومنهم قادة داعش من […]

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