الاستيلاء على مضافة بداخلها اسلحة متنوعة غربي الانبار

2022/01/21 | 18:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..افاد مصدر امني في قيادة الحشد الشعبي في محافظة الانبار ، الجمعة، بان القوات الامنية تمكنت من الاستيلاء على مضافة لعصابات داعش الاجرامية بعملية امنية استباقية غربي الانبار .وقال المصدر في تصريح لوكالة/المعلومة/ ان ” القوات الامنية اقتحمت مناطق صحراء قضاء الرطبة غربي الانبار ، تمكت من خلالها من الاستيلاء على مضافة […]

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