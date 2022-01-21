الكاظمي يعلّق على

2022/01/21 | 18:17 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أن "جريمة ديالى" لن تمر من دون عقاب حاسم.

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وقال الكاظمي في تغريدة رصدها "ألترا عراق"، إنّ "الجريمة الإرهابية التي ارتكبت بحق أبنائنا من الجيش في محافظة ديالى، لن تمر من دون عقاب حاسم، وسوف يكون لقواتنا رد مدوٍ بحق الإرهابيين القتلة".

وأضاف أنّ "قواتنا المسلحة البطلة عليها واجب منع تكرار هذه الخروقات وملاحقة الإرهابيين في كل مكان، من أجل العراق والعراقيين".

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