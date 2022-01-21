أطفال ينجبون أطفالا.. ضحايا الأزمة و

2022/01/21 | 18:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حاولت سعاد أن تمنع ابنتها من تكرار خطئها كما وصفته في حديث لموقع "الحرة"، لكن والدها أقنعها بأن "الارتباط بابن عمه سيغير حالها إلى الأفضل".وفي السنة التالية أنجبت طفلة، قبل أن تنفصل عن زوجها نتيجة تعرضها لـ"التعنيف المستمر"

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