2022/01/21 | 18:17 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/الانبار … افاد مدير ناحية البغدادية بمحافظة الانبار شرحبيل العبيدي ، الجمعة، با القوات الامنية اتخذت اعل درجات الحيطة والحذر على خلفية معلومات تفيد بهروف العشرات من عناصر التنظيم الاجرامي من احدى السجون السورية .وقال العبيدي في تصريح لوكالة/ المعلومة/ ان ” القوات الامنية بصنوفها المختلفة مسنودة بقوات من الحشد الشعبي اتخذت اعلى درجات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سجن الحسكة السوري يضع القوات الأمنية بحالة انذار في الانبار) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سجن الحسكة السوري يضع القوات الأمنية بحالة انذار في الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).