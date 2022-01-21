2022/01/21 | 18:27 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد علق رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الجمعة، على الهجوم التي تعرضت له قوات الجيش في محافظة ديالى.وقال الحلبوسي في تدوينة، تابعه “النور نيوز”، إن “تصاعد العمليات الإرهابية التي تستهدف قواتنا العسكرية والأمنية، يتطلب رداً قوياً وعملاً استخبارياً مبادراً واستباقياً بمستوى الخطر الذي يهدد أمن الوطن والمواطن”.وأضاف أن “ملاحقة فلول داعش …

ظهرت المقالة الحلبوسي يدعو إلى تسليح أبناء المناطق ’الساخنة’ لعدم تكرار حادثة العظيم أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي يدعو إلى تسليح أبناء المناطق ’الساخنة’ لعدم تكرار حادثة العظيم) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي يدعو إلى تسليح أبناء المناطق ’الساخنة’ لعدم تكرار حادثة العظيم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).