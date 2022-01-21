انطلاق مباراة منتخبنا الوطنيّ ونظيره الأوغندي

2022/01/21 | 18:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع انطلقت قبل قليل مباراة منتخبنا الوطنيّ ونظيره الأوغندي على أرضية استاد المدينة الدولي.وأفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، بأن منتخبنا الوطني لكرة القدم، يخوض الان مباراته الودية ضد منتخب أوغندا، على ملعب المدينة الدولي. وتندرج ودية أوغندا ضمن تحضيرات المنتخب العراقي لمواجهتي إيران ولبنان، ضمن تصفيات الدور الحاسم المؤهل إلى مونديال قطر 2022.

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