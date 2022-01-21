برشلونة يكشف طبيعة اصابة انسو فاتي

2022/01/21 | 18:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر نادي برشلونة، بيانا رسميًا عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها نجمه أنسو فاتي، خلال الخسارة ضد أتلتيك بيلباو، ضمن منافسات ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا.

وبعد مرور خمس دقائق من الشوط الإضافي الأول، اشتكى اللاعب من آلام عضلية، ثم غادر الملعب وعلامات الحسرة والحزن على وجهه.

وتوجه فاتي مباشرة إلى غرف خلع الملابس، بينما استبدله المدير الفني لبلوجرانا تشافي هيرنانديز باللاعب الأمريكي سيرجينيو ديست.

ونشر الحساب الرسمي لبرشلونة على “تويتر”: “يعاني لاعب الفريق الأول أنسو فاتي من إصابة عضلية، في عضلة ذات الرأسين في فخذه الأيسر، وفي انتظار خضوعه للمزيد من الفحوصات لمعرفة المدى الدقيقة للإصابة”.

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