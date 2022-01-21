“سانا”: انقطاع التغذية الكهربائية عن الحسكة

2022/01/21 | 18:31 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … أفادت وكالة “سانا” بأن الاشتباكات بمحيط سجن الثانوية الصناعية بين “قوات سوريا الديمقراطية” وعناصر من “داعش” تسببت بانقطاع التغذية الكهربائية عن مركز مدينة الحسكة والأحياء المجاورة.وكشف مدير شركة كهرباء الحسكة، أنور عكلة، في تصريح لوكالة “سانا” أن “انقطاع التغذية الكهربائية عن مركز مدينة الحسكة والأحياء المحيطة جراء عطل على خط 66 (ك […]

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