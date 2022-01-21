سفارة فرنسا: باريس ستواصل الوقوف إلى جانب العراق في الحرب ضد الإرهاب

2022/01/21 | 18:33 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

استنكرت فرنسا، الجمعة، الهجوم الذي شنه عناصر من داعش ضد قوات الجيش العراقي في ناحية العظيم بمحافظة ديالى.

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وقالت السفارة الفرنسية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (21 كانون الثاني 2022)، "تدين فرنسا بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف اليوم قوات الأمن العراقية و أودى بحياة عدد من الجنون في محافظة ديالى بالعراق".

وأضافت، أن "فرنسا تتقدم بأحر التعازي لاحباء الجنود الذين سقطوا قتلى، وتعرب عن عزمها على تقديم كل دعمها السلطات العراقية في هاذا السياق".

وأكدت أن "فرنسا ستواصل الوقوف إلى جانب العراق في الحرب ضد الإرهاب، مع شركائها في التحالف الدولي ضد داعش".

ونددت بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي"، بالهجوم الذي استهدف قوات للجيش العراقي في ناحية العظيم.

وقالت البعثة إن "الهجوم الإرهابي في ديالى الذي أودى بحياة القوات العراقية وجرح آخرين هو تذكير مؤلم بأن داعش لا يزال يشكل تهديدا".

وأكدت، أن "اليقظة والوحدة ستهزمان هذه المحاولات الجبانة لزعزعة الاستقرار".

وأكد القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، أنه يجب عدم تكرار الخروقات الأمنية، فيما توعد مرتكبي هجوم "العظيم" برد حاسم.

وقال الكاظمي إن "الجريمة الإرهابية التي ارتكبت بحق أبنائنا من الجيش في محافظة ديالى، لن تمر من دون عقاب حاسم، سوف يكون لقواتنا رد مدوٍ بحق الإرهابيين القتلة".

وأضاف، أن "قواتنا المسلحة البطلة عليها واجب منع تكرار هذه الخروقات وملاحقة الإرهابيين في كل مكان، من أجل العراق والعراقين".

ووجه الكاظمي، في وقت سابق، بإجراء تحقيق عاجل بالحادث الإرهابي الذي تعرضت له السرية الأولى في لواء المشاة الثاني بالفرقة الأولى بالجيش العراقي في ديالى.

وذكر اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، ان "القائد العام للقوات المسلحة وجه بإجراء تحقيق عاجل بالحادث الإرهابي الذي أسفر عن استشهاد (11) مقاتلاً بينهم ضابط من السرية الأولى في لواء المشاة الثاني بالفرقة الأولى بالجيش العراقي في منطقة أم الكرامي بناحية العظيم في محافظة ديالى".

واضاف رسول ان "الكاظمي أمر بالالتزام بأعلى درجات التأهب لدحر خطط الجماعات الإرهابية، وتنفيذ عمليات كبيرة في المناطق التي يستخدمها أعضاء تنظيم داعش الإرهابي، وسرعة التحرك لإنزال القصاص العادل بحق الإرهابيين الذين أقدموا على هذا العمل الجبان وملاحقتهم أينما كانوا".

واكد الكاظمي أن "هذه الأعمال الإرهابية الجبانة ستزيد قواتنا المسلحة إصراراً على ملاحقة جيوب تنظيم داعش الخبيث واجتثاث بقاياه من كل مكان على أرض العراق".

وعلق رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، على الهجوم التي تعرضت له قوات الجيش في محافظة ديالى.

وقال الحلبوسي إن "تصاعد العمليات الإرهابية التي تستهدف قواتنا العسكرية والأمنية، يتطلب رداً قوياً وعملاً استخبارياً مبادراً واستباقياً بمستوى الخطر الذي يهدد أمن الوطن والمواطن".

وأضاف أن "ملاحقة فلول داعش ودك أوكارهم وتسليح أبناء المناطق وتدريبهم سيكون كفيلاً بعدم تكرار هذه الحوادث الإجرامية".

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