2022/01/21 | 18:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أرادا صيد الأسماك..إصابة صيادين اثنين بانفجار رمانة يدوية على ضفاف دجلة

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