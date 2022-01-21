لن تمر دون تغيير سعر صرف الدولار.. كتلة سياسية تحسم جدلية موازنة 2022 بالعراق - عاجل

2022/01/21 | 18:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - خاص

أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون، حيدر اللامي، اليوم الجمعة، أن موازنة 2022 لن تمر الا بعد إعادة سعر صرف الدينار مقابل الدولار إلى ما كان عليه سابقاً.

وقال اللامي في تصريح لـ(بغداد اليوم) إن "الائتلاف ومنذ البداية، رفض وبشكل قاطع قرار رفع سعر الصرف، لكنه فوجئ برفض كبير من قبل بعض القوى السياسية"، لافتاً إلى أن "المتضرر الوحيد من هذا الارتفاع هو الشعب العراقي".

وإضاف ، أن "العراق اليوم يصدر اكثر من اربع ملايين برميل نفط، وسعر البرميل الواحد يصل الى 85 دولاراً، لذا يجب إعادة النظر بقرار سعر الصرف".

وأكد اللامي، أن "دولة القانون لن يمضي بتمرير موازنة عام2022 الا بقرار إرجاع سعر صرف الدولار الى ما كان عليه سابقاً، خدمة لمصالح الشعب العراقي".

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