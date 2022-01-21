الموازنة انفجارية.. توقع متفائل للعراقيين بعد ارتفاع أسعار النفط

2022/01/21 | 18:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادتوقع الخبير الاقتصادي ناصر الكناني، اليوم الجمعة، تخطي اسعار النفط حاجز الـ100 دولار للبرميل الواحد، محددا موازنة 2022 بانها ستتخطى 120 مليار دولار.

وقال الكناني في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "العام الجاري بدأ بارتفاع جيد لأسعار النفط ومن المتوقع ان يتخطى حاجز الـ100 دولار للبرميل الواحد".

واضاف ان "تحديد سعر برميل النفط يجب ان يحدد في موازنة 2022 ما لايقل عن 65 دولارا للبرميل"، مبينا ان "الموازنة يجب ان تتخطى حاجز الـ 120 مليار دولار".

وافاد الكناني انه "من المتوقع ان تستمر اسعار النفط بالارتفاع خلال الستة اشهر الاولى ومن ثم تعاود الانخفاض خلال النصف الثاني"، مرجحا ان "يصل حاجز الـ150 دولار للبرميل في حال حصول أي ازمة عالمية".

وتابع، أن "هنالك واردات داخلية غير نفطية لم تحتسبها الحكومة ضمن مبالغ الموازنة والتي تستخرج من نشاط الوزارات ومن ضمنها تصدير النفط الأسود الذي يبلغ 22 مليار دولار سنوياً".وأشار إلى أنه "من المفترض ان يصل حجم الإيرادات الداخلية إلى 135 مليار دولار خلال العام 2021 الا ان الحكومة اعلنت عن حجم الإيرادات والتي بلغت 89 مليار دولار".

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