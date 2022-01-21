ارتفاع هائل بإصابات فيروس كورونا في العراق

2022/01/21 | 18:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الصحة العراقية ،اليوم الجمعة، تسجيل اكثر من 7 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة.

وذكرت الوزارة في بيان ، أن مختبراتها سجلت 7155 اصابة جديدة و5 حالات وفاة، و و1995 حالة شفاء.

وكانت الوزارة سجلت أمس الأربعاء 5767 اصابة و5 حالات وفاة و885 حالة شفاء.

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