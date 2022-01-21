إزالة تمثال الرئيس الأمريكي ثيودور روزفلت لإثارته جدلًا كبيرًا.. ما هو؟

2022/01/21 | 18:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يُظهر التمثال، الذي كان منتصبًا في المتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي، الرئيس الأمريكي الـ26 يمتطي صهوة حصان، ويقف على أحد جانبيه رجل من السكان الأمريكيين الأصليين، وآخر أفريقي على الجانب الآخر، في وضعية المشي.

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