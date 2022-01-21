الكاظمي يؤكد للسفير البريطاني استمرار نهج الحكومة العراقية باعتماد سياسة الحوار

2022/01/21 | 18:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي للسفير البريطاني مارك برايسون ريتشاردسون، اليوم الجمعة، استمرار نهج الحكومة العراقية باعتماد سياسة الحوار.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، استقبل السفير البريطاني لدى العراق مارك برايسون ريتشاردسون".وأضاف البيان، أن "اللقاء شهد استعراض العلاقات الثنائية بين العراق وبريطانيا، وأهمية تعزيزها في مختلف المجالات، فضلاً عن مناقشة عدد من الملفات ذات البعدين الإقليمي والدولي".وأشار إلى أنه "جرى خلال اللقاء بحث التعاون الثنائي في المجال الأمني والحرب ضد عصابات داعش الإرهابية بعد انتهاء الدور القتالي للتحالف الدولي، وكذلك تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، والتأكيد على استمرار نهج الحكومة العراقية في اعتماد سياسة الحوار أساساً في التعامل مع العديد من القضايا الإقليمية، وبما يعزز مصالح العراق والمنطقة وأمنهما".

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