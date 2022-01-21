المالكي ينتقد الخطط والإجراءات العسكرية بعد حادثة العظيم

2022/01/21 | 18:59 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد انتقد زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، اليوم الجمعة، الخطط والاجراءات العسكرية، على خلفية مجزرة العظيم.وقال المالكي، في تغريدة عبر “تويتر”: “بألم شديد تلقينا نبأ استشهاد أحدَ عشَرَ جندياً من أبنائنا في الجيش، تغمدهم الله برحمته وألهم ذويهم الصبر والاجر”.‏وأضاف: “لكننا نقول لقد تكررت قوافل الشهداء في هذا المحور على …

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